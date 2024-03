Três duplas brasileiras avançam no Challenger de Santiago

Nesta quarta-feira (13), foram definidas as duplas que irão disputar as quartas de final do ATP Challenger de Santiago, no Chile. Marcelo Zormann/Fernando Romboli, Matheus Pucinelli/Nicolas Zanellato e Orlando Luz/Matias Soto venceram os seus duelos das oitavas de final e estão no top-8 do torneio.

A primeira vitória brasileira nesta quarta veio com Matheus Pucinelli e Nicolas Zanellato. Eles ganharam do argentino Gonzalo Villanueva e o australiano Adam Taylor por 6/1 e 6/4. Em seguida, foi a vez de Marcelo Zormann e Fernando Romboli irem para a quadra. Os brasileiros são os cabeças de chave número 3 do torneio e derrotaram os argentinos Facundo Mena e Andrea Collarini por 6/3 e 7/6 [5].

O último jogo de duplas teve um duelo brasileiro. Marcelo Demoliner e Gustavo Heide reeditaram a dupla campeã do Jogos Pan-Americanos e enfrentaram Orlando Luz e o chileno Matias Soto. A dupla de Orlandinho ganhou o jogo por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 10/7 para avançar às quartas de final do Challenger de Santiago.