Sesc Flamengo vinga Copa Brasil e bate o Praia em Uberlândia

Fluminense garante vaga nos playoffs

No outro jogo da noite, Fluminense e Bluvôlei se enfrentaram em Santa Catarina. Precisando de uma vitória para sair da zona do rebaixamento, o time catarinense começou forte na partida, abrindo 2 a 0 no placar. Mas o Fluminense empatou a partida, forçando o tiebreak. No quinto set, as tricolores ganharam por 15 a 12 para fechar a partida.

Com o resultado, o Fluminense garante uma vaga nos playoffs da Superliga Feminina com duas rodadas de antecedência. A equipe carioca está em sexto lugar com 29 pontos. Na briga contra o rebaixamento, o Bluvôlei é o 11º colocado, com 20 pontos. A pontuação do time é a mesma do Pinheiros, que está em 10º lugar, mas o time paulista leva a vantagem por ter duas vitórias a mais.

As equipes voltam a jogar no início da próxima semana. No domingo (17), o Praia Clube enfrenta Osasco fora de casa. No dia seguinte, Sesc Flamengo joga contra o Bluvôlei, enquanto o Fluminense recebe o Brasília. As duas partidas acontecerão no Rio de Janeiro.