San-São termina empatado no Brasileirão Feminino sub-20

O clássico paulista entre Santos e São Paulo, o San-São, comandou os jogos desta quarta-feira (13) em mais uma rodada do Brasileirão Feminino sub-20. Com mando das tricolores, a partida aconteceu em Santana do Parnaíba, interior do Estado. Elas ficaram à frente do placar duas vezes, mas sofreram o empate nas duas oportunidades o duelo terminou em 2 a 2. No Rio, o Fluminense goleou o Sport, enquanto o Cefama bateu o Cuiabá fora de casa.

Os do San-São só saíram no segundo tempo. O São Paulo abriu o placar aos dois minutos com Késia Sena. O Santos reagiu e empatou o jogo aos 16, com Vitoria Ramos. Em seguida, aos 18, Milena marcou o segundo das tricolores. Quase 15 minutos depois, Isa Viana deu números finais ao confronto deixando tudo igual para as santistas mais uma vez.

Como resultado do empate, o São Paulo viu o Internacional abrir dois pontos de vantagem na liderança do grupo B. As tricolores têm 7 pontos em três jogos, enquanto as colocadas somam nove. O Santos conquistou seu primeiro ponto no Brasileirão Feminino sub-20. As santistas saíram da lanterna do grupo A após derrotas nas duas primeiras rodadas.