Revezamento 4x100m é convocado para Camping nos EUA

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou seis atletas para participarem do Camping Internacional do Revezamento 4x100m masculino. O período de treinamentos vai acontecer entre os dias de 22 de março a 1 de maio, na cidade de Bradenton, na Flórida, Estados Unidos.

Felipe Bardi e Erik Cardoso encabeçam a lista, ambos do SESI-SP. Paulo André Camilo, o PA, do CAES-ES, Rodrigo do Nascimento e Gabriel Aparecido Garcia, do Pinheiros-SP também foram chamados. Por fim, Renan Gallina, de Maringá-PR, completa a equipe que treina visando a classificação olímpica no Mundial de Revezamentos.

O grupo vai se reunir dia 22 deste mês e viajar no dia 25. Os critérios de convocação segue atletas com índice olímpico nos 100m e nos 200m, mais bem posicionados no ranking brasileiro dos 100m e o primeiro nos 200m. A janela dos resultados válidos data o período de 6 de julho de 2023 a 7 de abril de 2024.