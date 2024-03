Luisa Stefani perde nas quartas de final em Indian Wells

Terminou a participação brasileira no WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira (13), Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs foram eliminadas nas quartas de final da competição. A dupla da medalhista olímpica perdeu para Elise Mertens, da Bélgica, e Hsieh Su-wei, de Taiwan, por 6/1 e 6/4 em duelo de 1h10min.

Luisa Stefani e Demi Schuurs tiveram dificuldades no primeiro set da partida, com as duas tendo dificuldade para fazer o saque funcionar. Assim, Mertens e Hsieh conseguiram duas quebrar logo no início da parcial, abrindo 4 a 0 no placar. A dupla da brasileira até conseguiu confirmar um game, mas não foi o suficiente para evitar a vitória por 6/1 das adversárias no primeiro set.

No set seguinte, Luisa Stefani e Demi Schuurs melhoraram o desempenho em quadra, deixando a partida mais parelha. A parcial estava empatada em 4/4, quando Hsieh e Martens ganharam dois games seguidos para fechar o set e se classificar para a semifinal do WTA 1000 de Indian Wells.