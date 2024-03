Lucas Arabian e Joyce Oliveira são ouro no Aberto da Espanha

Nas duplas mistas da classe XD7, o Brasil contou com Thais Severo e Marliane Santos jogando com parceiros de outras nacionalidades. Marliane fez parceria com o norte-americano Jenson Van Emburgh e foi segunda colocada no grupo 1 com uma vitória para se garantir no confronto contra os sul-coreanos Youn-gun Kim e Mi Gyu Lee válido pela semifinal. No outro lado da chave, está Thais e o eslovaco Boris Trávní?ek jogando contra Jung-gil Kim e Jiyu Yoon, também da Coreia do Sul. Eles também passaram da primeira fase após vencer um jogo.

Na classe WD5-10, Joyce Oliveira e Thais Severo Thais lideram a disputa em grupo único. Contudo, as duas têm um jogo a mais do que a dupla formada por Marliane Santos e a sul-coreana Yoon Jiyu. Dessa forma, a definição dos lugares no pódio acontecem nas últimas rodadas desta quinta-feira.

Brigando por pódio

Além disso, o Brasil ainda pode faturar outras medalhas no Aberto Paralímpico de tênis de mesa da Espanha. Na Classe MD8, Lucas Arabian e o polonês Maciej Nalepka estão nas quartas de final. Israel Stroh e Jennyfer Parinos, assim como Paulo Salmin e Bruna Alexandre, estão na mesma fase da classe XD14-17.

Danielle Rauen e o francês Mateo Boheas estão a uma vitória de chegar às semifinais da classe XD20. Para isso, eles precisam vencer a última partida da fase de grupos. Três duplas que tinham brasileiros envolvidos caíram antes de chegarem ao mata-mata. Foram elas: Iranildo Espíndola e Guilherme Costa, na Classe MD4; Paulo Salmin e Israel Stroh, na Classe MD14; e Sophia Kelmer e Camelia Ciripan (Romênia), na Classe WD14.