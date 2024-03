Com emoção, Flamengo conquista sua 24ª vitória no NBB

Foi com emoção! Em confronto válido pela 18ª rodada do NBB, o Flamengo recebeu o São José no Ginásio do Maracanãzinho e derrotou o adversário pelo placar de 69 a 67. O resultado marcou a 24ª vitória da equipe carioca na liga nacional, sendo o 16º triunfo consecutivo em todos os torneios da temporada.

O principal destaque do Mengão na partida foi o ala-pivô Gabriel Jaú, que terminou com 15 pontos, 13 rebotes e duas assistências. Outro que se destacou foi o argentino Franco Balbi, autor de 10 pontos e decisivo na reta final do duelo. Já no time paulista, o venezuelano Pedro Javier Chourio liderou com 21 pontos, oito rebotes e seis assistências. Na próxima terça-feira (19), o Flamengo voltará às quadras para encarar o Bauru Basket, às 20h. O São José, por sua vez, enfrenta o Cerrado Basquete na quarta-feira (20), às 20h15.

Sobre o confronto

A partida começou equilibrada, mas foi o São José quem teve maior aproveitamento ofensivo na primeira parcial. No final do quarto inicial, o Flamengo até encostou no placar com um arremesso de longa distância do experiente Olivinha, mas foram os paulistas que fecharam na frente por 20 a 15. Logo depois, o clube carioca retornou com um volume intenso de jogo e virou o confronto após emplacar 10 pontos consecutivos. As equipes foram para o intervalo com o Mengão na liderança pelo placar de 31 a 27.