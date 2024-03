CBTKd confirma a escolha dos atletas que irão ao Pré-Olímpico

Ausências significativas

A categoria masculina em que o Brasil esteve vai próximo de conseguir uma vaga através do ranking olímpico não será representada no Pré-Olímpico das Américas. Sétimo colocado na classificação geral, Maicon Andrade ficou a menos de 10 pontos de garantir o seu lugar no evento multiesportivo da capital francesa. Ademais, outro que se destacou no mesmo peso foi Ícaro Miguel, medalhista de prata no Mundial de 2019 e que finalizou no 10º lugar.

Segundo nota da CBTKd, a decisão pelos pesos ocorreu após a "análise dos dados técnicos e projeções de chaves apresentados pelo analista de desempenho, assim como os dados físicos e de saúde apresentados pela preparadora física e pela médica". Além disso, outro critério utilizado foi o resultado dos brasileiros no US Open e no Canada Open, onde Henrique Marques levou um ouro e uma prata, Netinho foi duas vezes prata e Maicon acabou com uma segunda e uma terceira posição.