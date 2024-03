Araguari volta a vencer e fica perto dos playoffs da Superliga

O Araguari voltou a vencer na Superliga Masculina de vôlei. Na tarde desta quarta-feira (13), a equipe mineira recebeu o Joinville para o duelo da 9ª rodada do returno da competição. Com 3 sets a 0 (25/20, 25/20 e 25/27), os donos casa encerraram uma sequência negativa de três jogos.

Além de se reabilitar na competição, a vitória também teve papel importante na busca pela classificação para os playoffs. Restando apenas duas rodadas para o fim da primeira fase, o Araguari soma 28 pontos na sétima posição. O Suzano é o primeiro clube fora do G8, com 24 pontos e uma partida a menos. Sendo assim, uma vitória na próxima partida garante, matematicamente, os mineiros no mata-mata.

Por outro lado, a derrota deixou distante o sonho do Joinville de entrar no G4 da Superliga Masculina. Com o resultado desta quarta-feira, a equipe catarinense somou sua segunda derrota seguida e permanece na 5ª posição com 31 pontos. O Sesi, em 4º lugar, tem 35 e pode decretar sua colocação caso vença nesta rodada. Além disso, os catarinense ainda podem cair para sexto caso o Minas também vença nesta rodada.