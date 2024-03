Alice Gomes brilha e é a segunda melhor no quali em Alkmaar

Voa, Alice! Na disputa da qualificatória da etapa de Alkmaar da Copa do Mundo de ginástica de trampolim, a brasileira Alice Gomes foi uma das principais destaques da competição. Ela finalizou na segunda colocação geral e se classificou para a decisão. No masculino, Rayan Dutra ficou em oitavo e também avançou.

Na primeira apresentação da prova, Alice já atingiu um grande resultado e alcançou a pontuação de 52.690. Porém, na segunda e última tentativa, a brasileira melhorou sua nota para 52.975. Ela seguiu para a final com a segunda melhor marca, superada apenas por Seljan Mahsudova (54.475), do Azerbaijão. Destaque também para a classificação da alemã Maya Möller, de apenas 16 anos de idade.

Entre os homens, Rayan Dutra terminou na oitava colocação na tabela geral e também garantiu o seu lugar na decisão da Copa do Mundo. Ele acabou com 56.000 e levou a última vaga para a final. A competição em Alkmaar se encerra nesta quinta-feira (14) com a disputa das fases decisivas, a partir das 11h57, no horário de Brasília-DF.