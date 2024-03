Tabela do pré-olímpico de handebol masculino

O pré-olímpico de handebol masculino, com a presença do Brasil, será realizado entre os dias 14 e 17 de março. A sede será a cidade de Granollers, na Espanha. Assim, além dos donos da casa, a tabela da competição coloca a seleção nacional enfrentando Bahrein e Eslovênia. É agora ou nunca, pois essa é a última oportunidade de classificação do time para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

A tabela do pré-olímpico de handebol masculino não é das melhores para o Brasil, pois pega a Espanha no último dia da competição. Assim, a estreia será contra a Eslovênia e, a seguir, o confronto é contra o Bahrein. Confira todos os horários. Após a realização de três rodadas, as duas melhores equipes classificadas se garantem nas Olimpíadas de Paris.