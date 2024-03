Definida lista de pesos do Pré-Olímpico sem Maicon ou Ícaro

Nesta terça-feira (12), a Confederação Brasileira definiu as categorias onde irá enviar atletas no Pré-Olímpico das Américas de taekwondo. A CBTKd escolheu a categoria até 57kg no feminino e até 68kg e até 80kg no masculino. Surpreendeu a ausência da categoria acima de 80kg onde o Brasil tem o vice-campeão mundial Ícaro Miguel e o medalhista olímpico Maicon Andrade.

O Brasil pode ter até quatro atletas no taekwondo nos Jogos Olímpicos de Paris, com no máximo dois por gênero. No feminino, o país já tem a vaga na -67kg, com Caroline "Juma" dos Santos classificada através do ranking olímpico. Assim, a opção da outra categoria feminina no Pré-Olímpico das Américas foi para os 57kg. A representante será Maria Clara Pacheco. Ela foi medalhista de bronze no Mundial de 2023 e é a atual vice-campeã dos Jogos Pan-Americanos. No masculino, a primeira categoria escolhida foi a até 68kg, onde o representante será Edival Pontes, o Netinho, vice-campeão mundial em 2022. A outra opção foi pela categoria até 80kg, onde o convocado deve ser Henrique Marques.