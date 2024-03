Pré-Olímpico de handebol masculino: saiba detalhes

Agora ou nunca! A partir da próxima quinta-feira (14), o Brasil terá a última oportunidade de classificar a seleção masculina de handebol aos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A equipe disputará o Pré-Olímpico de handebol, de olho em garantir seu lugar no evento multiesportivo. Até o momento, a transmissão da competição não está definida.

Se conseguir um resultado positivo na Espanha, a seleção brasileira irá se garantir na sua sétima edição de Jogos Olímpicos. A equipe chegou mais longe nas Olimpíadas do Rio-2016, quando parou nas quartas de final. Lembrando que o Brasil já poderia estar classificado para Paris, caso tivesse conquistado a medalha de ouro no Pan de Santiago-2023. No entanto, o time verde-amarelo perdeu a decisão para a Argentina pelo placar de 32 a 25.