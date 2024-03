Panam elege Lima como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027

Após votação entre os 56 membros da Panam Sports, a cidade de Lima foi eleita como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027. Esta será a segunda vez que a capital peruana receberá a competição multiesportiva, apenas oito anos depois de mandar o Pan de 2019. A nova definição aconteceu depois da entidade continental retirar o direito de Barranquilla, cidade da Colômbia, sediar o torneio, por conta de repasses financeiros atrasados.

A disputa final ficou entre Lima e a cidade de Assunção, no Paraguai. Depois de ambas as candidaturas apresentarem seus respectivos planejamentos, os países membros da Panam Sports votaram em quem seria escolhido como sede do Pan de 2027. Assim, em um resultado de 28 a 24, os peruanos levaram a melhor e comandarão o evento pela segunda vez na história.

"Quero destacar a transparência do processo e a irmandade de ambas as nações que competiram de forma saudável pelo direito de sediar os Jogos Pan-Americanos de 2027. Quero parabenizar Lima, o Comitê Olímpico Peruano, seu presidente Renzo Manyari e todo o Peru por esta tremenda conquista. Há alguns anos fizeram vibrar um continente inteiro e hoje, com mais experiência e uma infraestrutura espetacular, querem repetir ou melhorar o sucesso alcançado em 2019", disse Neven Ilic, presidente da Panam Sports.