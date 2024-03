Osasco sai atrás no placar, mas vence Minas no tiebreak

Pinheiros e Barueri vencem

A vitória mais importante desta terça foi a do Pinheiros sobre o Maringá. A equipe paulista estava na zona do rebaixamento, mas ganhou por 3 a 2 (20/25, 26/24, 25/21, 24/26 e 17/15) para sair da posição complicada que estava. Com os dois pontos da vitória, o Pinheiros ultrapassa o Bluvôlei e agora está em 10º lugar na Superliga com 20 pontos (um a mais do que o time catarinense). O time de Blumenau precisa ganhar do Fluminense nesta quarta (13) para levar o Pinheiros de volta ao Z2.

Quem já está rebaixado é o São Caetano, que recebeu Barueri nesta terça. O time comandado por Wagão confirmou o favoritismo na partida e venceu por 3 a 0, com parciais de 25/21, 25/21 e 25/17. Com o resultado, Barueri subiu para o sétimo lugar, com 26 pontos, enquanto São Caetano segue na lanterna com nenhum ponto conquistado.