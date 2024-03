Milano sai na frente na semifinal da Champions de vôlei

Nesta terça-feira (12), aconteceu o primeiro jogo da semifinal da Champions League de vôlei feminino. Único clube com uma jogadora brasileira que segue na competição, o Fenerbahce, da ponteira Ana Cristina, enfrentou o Vero Volley Milano, da Itália. A equipe italiana ganhou a partida por 3 a 0, com parciais de 25/21, 27/25 e 25/20.

O Milano se sobressaiu no primeiro set da partida, com um ótimo volume de jogo. O ataque da equipe fluiu bem, enquanto no fundo de quadra, a líbero Brenda Castillo fazia boas defesas para impedir pontos do time turco. No segundo set, o Fenerbahce começou melhor, chegando a abrir quatro pontos de vantagem, mas o Milano virou a parcial, com Paola Egonu comandando o ataque da equipe. Embalado, o time italiano manteve o bom ritmo de jogo no terceiro set para encerrar a partida

Números do jogo

Ana Cristina começou a partida no banco, mas foi acionada algumas vezes pelo técnico Stefano Lavarini. A brasileira anotou apenas um ponto para o Fenerbahce, enquanto a artilheira do time turco foi a ponteira Arina Federovteva, com 17 acertos. Do lado do Milano, a oposta Paola Egonu comandou mais uma vez o ataque do time, com 22 pontos.