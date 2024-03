Jaqueline e Sâmia Lima param na 1ª rodada do Orleans Masters

Em confronto válido pela primeira rodada do Orleans Masters de badminton, na França, as brasileiras Jaqueline Lima e Sâmia Lima perderam sua partida de estreia e se despediram precocemente do torneio. Agora, nesta quarta-feira (13), ambas as atletas retornarão para a competição na chave de duplas mistas.

Abrindo sua participação no evento, as brasileiras caíram diante das espanholas Lucia Rodriguez e Paula Lopez pelo placar de 2 a 0 (21/15 e 21/18). Jaqueline atuará ao lado do compatriota Fabricio Farias e enfrentará os franceses Lucas Renoir e Tea Margueritte. Do mesmo modo, Sâmia jogará com Davi Silva e medirá forças nas duplas mistas contra Pitha Mentari e Rinov Rivaldy, da Indonésia.

No individual masculino, Ygor Coelho fará sua estreia no Orleans Masters contra Jia Heng Teh, de Singapura, em duelo válido pelos 16 avos de final. Na mesma chave, Jonathan Matias jogará contra o japonês Takuma Obayashi, 31º colocado do ranking mundial e atleta melhor ranqueado do torneio.