Gustavo Heide e Orlandinho vão às oitavas de final em Santiago

Nesta semana acontece mais uma edição do ATP Challenger de Santiago, com nove brasileiros em ação na chave principal de simples ou duplas. Orlando Luz avançou de fase após seu adversário brigar com o juiz de cadeira e ser desclassificado na partida. Já Gustavo Heide passou pelo cabeça de chave número 1 do torneio para avançar às oitavas de final.

Orlando Luz foi o primeiro brasileiro a avançar para as oitavas de final do Challenger de Santiago, mas de forma inusitada. Ele vencia o jogo por 6/2 e 2/1, com o argentino Renzo Olivo no saque. No meio de um ponto, o juiz de cadeira anotou um toque de Olivo na rede, dando o ponto automaticamente para Orlandinho. O argentino brigou com o árbitro e acabou chutando a sua cadeira, sendo desclassificado da partida.