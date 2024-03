Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy vão às oitavas em Singapura

Na disputa de duplas masculinas do Smash de Singapura de tênis de mesa, os brasileiros Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy venceram seu confronto e se garantiram nas oitavas de final da competição. Eles são os últimos representantes do Brasil que ainda seguem vivos no torneio.

Na primeira partida da dupla no Smash, eles superaram o belga Florent Lambiet e o eslovaco Lubomir Pistej pelo placar de 3 a 0 (11/4, 11/7 e 11/6). Dessa forma, com a classificação, Guilherme e Vitor avançaram para enfrentar os suecos Anton Källberg e Mattias Falck. Atualmente, os europeus se encontram no 153º lugar do ranking da WTT, enquanto os brasileiros estão na 393ª colocação. O duelo válido pelas oitavas ocorrerá nesta quarta-feira (13), às 8h35, no horário de Brasília-DF.

Já nas duplas mistas, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy acabaram eliminados na fase de oitavas de final. Eles perderam o confronto para os japoneses Tomokazu Harimoto e Hina Hayata, segunda melhor parceria do ranking mundial, pelo placar de 3 a 0 (11/5, 11/5 e 11/7). Bruna encerra sua participação no Smash de Singapura, já que também se despediu das disputas individuais e de duplas femininas. Vivo ao lado de Guilherme Teodoro, Ishiy caiu ainda na chave qualificatória no torneio de simples masculino, quando foi superado pelo romeno Eduard Ionescu.