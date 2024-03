Brasil leva três bronzes no Aberto da Espanha de tênis de mesa

Brasileiros nas duplas

Depois do fim das chaves individuais, 10 brasileiros brigarão por medalhas nas disputas de duplas. No masculino, Guilherme da Costa e Iranildo Espíndola competirão pela classe MD4. Na categoria MD8, Lucas Arabian atuará ao lado do polonês Maciej Nalepka. Já no MD14, Israel Stroh e Paulo Sérgio Salmin farão uma parceria nacional.

Entre as mulheres, Joyce de Oliveira e Thaís Severo disputarão a classe WD5-10, assim como Marliane Santos, que competirá ao lado da sul-coreana Yoon Ji-yu. Na categoria WD20, Bruna Alexandre e Jennyfer Parinos serão as representantes do Brasil. Por fim, Arabian/Joyce, Bruna/Paulo Sérgio e Israel/Jennyfer também estarão presentes no torneio de duplas mistas.