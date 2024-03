Bia Haddad e Taylor Townsend caem nas duplas em Indian Wells

Bia Haddad Maia encerrou nesta terça-feira (12) a sua participação no WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Jogando ao lado da norte-americana Taylor Townsend, a brasileira foi eliminada nas quartas de final da chave de duplas do torneio. Elas perderam para a australiana Storm Hunter e a tcheca Katerina Siniaková por 7/6 [5] e 6/2.

O primeiro set foi mais equilibrado, com duas quebras para cada lado e a decisão indo para o tiebreak. Bia Haddad Maia e Taylor Townsend até começaram bem no desempate, mas perderam por 7 a 5. No segundo set, o rendimento da dupla da brasileira caiu. Com Siniaková tendo uma ótima atuação, ela e Hunter abriram 5 a 0 na parcial. Parecia que Bia e Taylor iriam tomar um pneu, mas elas reagiram e ganharam dois games seguidos. Porém, Siniaková e Hunter confirmaram o serviço no game seguinte para fechar a partida. Com a eliminação de Bia Haddad Maia, a única representante do Brasil que está na chave em Indian Wells é a medalhista olímpica Luisa Stefani. Nesta quarta (13), ela joga pelas quartas de final de duplas junto da holandesa Demi Schuurs. Elas terão pela frente a dupla cabeça de chave número 1 do torneio: a belga Elise Mertens e Hsieh Su-Wei de Taiwan. Bia agora se dirige para a Flórida para a disputa do WTA 1000 de Miami.