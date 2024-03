Orlando Luz fura o quali e avança no Challenger de Santiago

Nos primeiros dias de disputa do Challenger de Santiago, no Chile, o brasileiro Orlando Luz venceu dois adversários e superou a chave qualificatória do torneio. Agora, ele irá integrar o evento principal e enfrentará o argentino Renzo Olivo, 286º colocado do ranking da ATP.

Na primeira rodada do qualifying, Orlando abriu a disputa derrotando o peruano Conner Huertas del Pino pelo placar de 2 a 0 (6/2 e 6/4). Logo depois, para avançar definitivamente à chave principal, ele bateu o chileno Ignacio Becerra Otarola por 2 a 0 (6/0 e 6/3). Por outro lado, Nicolas Zanellato iniciou com uma vitória sobre o compatriota Marcelo Zormann, mas foi eliminado pelo romeno Gabi Adrian Boitan em uma derrota por 2 a 0 (6/4 e 6/1).

Outros brasileiros em Santiago

Além disso, Orlando Luz também estará presente na competição de duplas. Ao lado do chileno Matías Soto, ele jogará contra os compatriotas Gustavo Heide e Marcelo Demoliner. O duelo ocorrerá nesta terça-feira (12), às 10h, no horário de Brasília-DF. Outro parceria brasileira será entre João Lucas Reis e Pedro Boscardin, que enfrentarão os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos. Por fim, Fernando Romboli e Marcelo Zormann estreiam contra Andrea Collarini e Facundo Mena, ambos da Argentina.