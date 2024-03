Luiz Oliveira garante vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024

Wanderson de Oliveira é derrotado

Outro brasileiro a entrar em ação no dia, Wanderson de Oliveira, o Shuga, perdeu para o búlgaro Rami Kiwan, por decisão dividida, e não conquistou a vaga na categoria até 71kg. O primeiro round teve muito equilíbrio, com três árbitros dando vitória para Kiwan e dois para Shuga. Já no segundo assalto, o búlgaro impôs um maior volume de golpes e venceu por 4:1. Na última parcial, o brasileiro ainda conectou bons golpes, mas foi insuficiente para virar o combate.

Apesar da derrota, Wanderson ainda tem chances de conseguir vaga para Paris-2024. Isto porque ele poderá disputará o segundo Pré-Olímpico Mundial, que acontecerá entre 23 de maio e 3 de junho, em Bangcoc, na Tailândia. Por lá, os cinco primeiros colocados de sua categoria se classificarão para os Jogos da capital francesa. Vale destacar que o carioca de 26 anos esteve em Tóquio-2020 e caiu nas quartas de final, ficando a uma vitória da medalha.

Dez vagas em Paris

Com a classificação de Luiz, o Brasil já tem dez atletas garantidos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O país já contava com nove vagas asseguradas após a campanha história no Pan de Santiago-2023, no ano passado: Tatiana Chagas (50kg), Caroline Almeida (54kg), Jucielen Romeu (57kg), Beatriz Ferreira (60kg) e Viviane Pereira (75kg); Michael Trindade (51kg), Wanderley Pereira (80kg), Keno Marley Machado (92kg) e Abner Teixeira (+92kg).

Haverá 13 categorias em disputa em Paris-2024, sendo sete masculinas e seis femininas. Até aqui, o Brasil só não tem vagas garantidas em três delas: 71kg masculina, 63,5kg masculina e 75kg feminina. No Pan de Santiago-2023 e neste Pré-Olímpico, o Brasil foi representado por Wanderson de Oliveira (71kg), Yuri Falcão (63,5kg) e Viviane Pereira (75kg) nessas categorias.