Luciana Lossio fatura seu 1º Grand Prix 5*, nos Estados Unidos

"A sexta-feira foi o Dia Internacional da Mulher, então acho que eles podem ter me deixado ganhar por causa disso," brincou Lossio, que trabalha em tempo integral como advogada no Brasil. "Hoje foi a nossa noite. No aquecimento, a Lady estava me dizendo: 'eu quero ir'. Ela é muito forte e eu tenho que estar lá tentando mantê-la em minhas mãos porque ela realmente gosta de saltar", completou.

Rodrigo Pessoa é vice-campeão do Grand Prix 4* de Ocala

No último sábado (9), outro brasileiro também se destacou nos Estados Unidos. O experiente e medalhista olímpico Rodrigo Pessoa ficou com a segunda posição no Grand Prix 4* de Ocala, realizado no estado da Flórida. Montando na égua Dhalida, ele terminou a rodada de desempate no tempo de 42s32, sem cometer nenhuma falta. No entanto, quem se sagrou campeão foi o alemão André Thieme, que fechou o percurso zerado em 41s93. A amazona canadense Tiffany Foster acabou na terceira colocação.