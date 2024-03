Ferroviária faz 9 a 0 no Avaí Kindermann pelo Brasileiro Sub-20

A Ferroviária atropelou o Avaí/Kindermann na terceira roda do Campeonato Brasileiro Sub-20 de futebol feminino. As Guerreirinhas Grenás venceram a equipe catarinense por 9 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), na tarde desta segunda-feira (11). A centroavante Nat Vendito foi o grande nome da partida, com três gols e uma assistência.

Foram três gols da Ferroviária marcados no primeiro tempo, sendo um de Nat Vendito, e seis na segunda etapa, com mais dois da artilheira. Além dela, Ana Luiza Hansen, Dos Santos, Laurinha, Xerente e Aninha balançaram as redes. Hansen marcou duas vezes, sendo uma com chutaço de fora da área e outra em cobrança de falta, enquanto as demais anotaram um tento cada.

Esta foi a maior goleada do Brasileirão Feminino Sub-20, igualada à vitória do Botafogo sobre o JC-AM. Com o triunfo diante do Avaí/Kindermann, a Ferroviária conquistou sua segunda vitória na competição. As Guerreirinhas Grenás chegaram aos seis pontos, aparecendo em segundo lugar no grupo B. Já o Kindermann conheceu seu segundo revés e caiu para o terceiro posto no grupo A, tendo três pontos.