Felipe Meligeni perde no quali do Challenger de Phoenix

O tenista brasileiro Felipe Meligeni perdeu para o estadunidense Mitchell Krueger por 2 sets a 0 (6/3 e 7/6 [1]), nesta segunda-feira (11), e caiu na primeira rodada do qualifying do Challenger de Phoenix, nos Estados Unidos. Agora, ele se prepara para o quali do Masters de Miami, que acontecerá na próxima semana.

Número 132 do mundo, Meligeni era o cabeça de chave número 6 do quali do Challenger de Phoenix, um torneio muito forte que ocorre paralelo com o Masters de Indian Wells, também nos Estados Unidos. O brasileiro encarou Mitchell Krueger, 280º do mundo, e apesar do favoritismo, acabou superado em sets diretos.

Krueger foi superior na primeira parcial e venceu por 6/3, com duas quebras de vantagem. Já no segundo set, o brasileiro jogou com uma quebra de vantagem na maior parte do tempo e chegou a sacar em 5/4, para forçar o terceiro set. No entanto, desperdiçou set point e foi quebrado. O duelo foi para o tie-break, onde Krueger venceu por 7-1.