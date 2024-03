Em jogo elétrico, Minas bate Paulistano e volta a vencer no NBB

Depois de três derrotas consecutivas, o Minas voltou a vencer no NBB 2023/2024. Em um jogo com final eletrizante, a equipe de Belo Horizonte derrotou o Paulistano por 72 a 70, na noite desta segunda-feira (11), na Arena UniBH, e se manteve na terceira colocação da liga. No outro jogo da noite, o Unifacisa derrotou o Pinheiros por 89 a 67, fora de casa.

O Minas esteve a frente do placar durante toda a partida e chegou a abrir 14 pontos de vantagem a frente do primeiro período, com 46 a 32. No entanto, o Paulistano reagiu no segundo tempo e cortou a vantagem para cinco ao fim do terceiro período (55 a 50). No último quarto, a equipe passou a frente a três minutos do fim, em 67 a 64. O Minas retomou a dianteira a 48 segundos do fim e assim conseguiu se manter até vencer por 72 a 70.

Chuzito foi o cestinha da partida com 20 pontos, em um aproveitamento de 87%. Ainda pelo lado minastenista, Paranhos anotou 13 pontos, enquanto Baralle fez 12. Paranhos, aliás, fez um duplo-duplo, com dez rebotes anotados. Já no Paulistano, Anderson marcou 15 pontos, enquanto Crescenzi, Victão e Atauri fizeram 11 cada.