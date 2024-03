Nuzman deve seguir banido, mesmo com sentença anulada

Condenado há mais de 30 anos de prisão, por suposto envolvimento em pagamento de propinas para que o Rio de Janeiro ganhasse a eleição para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, Carlos Nuzman ressurgiu das cinzas. O TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), anulou na última quarta-feira (6) a sentença do ex-presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil) e ainda do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral.

Os dois eram apontados como personagens principais no esquema que teria destinado propinas de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,6 milhões) ao senegalês Papa Diack, filho do ex-presidente da World Athletics (Atletismo Mundial), Lamine Diack. O objetivo era o de comprar votos de comitês olímpicos do continente africanos para garantir a vitória da candidatura brasileira.