Brasília surpreende e vence Bauru por 3 a 0 na Superliga

Surpresa na Superliga de vôlei feminino! O Brasília aprontou para cima do Sesi Bauru e derrotou o adversário por 3 sets a 0 (27/25, 25/19 e 25/21), no ginásio Nilson Nelson, na noite desta segunda-feira (11). Foi a primeira vitória da equipe da capital federal diante do time paulista depois de dez derrotas consecutivas na competição nacional.

As duas equipes fizeram um primeiro set equilibado. O Bauru esteve a frente do placar na maior parte do tempo, mas o Brasília tomou a dianteira em 14/13 e assim permaneceu até 23/21. No entanto, o time paulista conseguiu a virada e chegou a ter um set point em 24/23. O Brasília se se manteve no duelo, se recuperou e virou o placar, fechando a primeira parcial em 27/25.

A partir do segundo set, o Brasília passou a tomar conta do jogo. Na segunda parcial, o Bauru ainda teve 11/10 de frente, mas logo o time brasiliense abriu vantagem até fechar em 25/19. Por fim, na terceira parcial, o Brasília também desgarrou do placar a partir do 12º ponto e abriu uma boa diferença no placar, vencendo o set em 25/21 e a partida em 3 a 0.