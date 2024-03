Brasil é o único país com 24 nomes vivos na briga por Paris

Encerradas as disputas do Pro Tour de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o skateboarding brasileiro tem a definição dos nomes que seguem na segunda janela classificatória em busca de vaga para as Olimpíadas de Paris-2024. Além disso, o Brasil é o único país que alcançou o limite máximo de seis skatistas em cada gênero, tanto no park quanto no street, totalizando 24 classificados.

Entre as mulheres do street, Rayssa Leal (2ª), Pâmela Rosa (8ª), Gabriela Mazetto (11ª), Kemily Suiara (33ª), Isabelly Ávila (36ª) e Marina Gabriela (46ª) são as atletas classificadas. Já no masculino, Kelvin Hoefler (9º), Giovanni Vianna (17º), Felipe Gustavo (22º), Gabryel Aguilar (23º), Lucas Rabelo (38º) e Filipe Mota (44º) formam a lista.

No skate park, Brasil, Austrália e Estados Unidos foram os únicos países a assegurar o número máximo de 12 vagas. Os classificados do país são Augusto Akio, Luigi Cini, Pedro Barros, Pedro Quintas, Pedro Carvalho e Murilo Peres. Entre as mulheres, Raicca Ventura, Dora Varella, Yndiara Asp, Isadora Pacheco, Victoria Bassi e Fernanda Tonissi representam o Brasil.