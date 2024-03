Bia Haddad leva virada e para nos 16 avos de final de Indian Wells

Fim da linha! Nos 16 avos de final do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, a brasileira Bia Haddad Mais perdeu para a russa Anastasia Pavlyuchenkova e se despediu precocemente da competição. Essa foi a terceira derrota da tenista paulista para a adversária da Rússia, a segunda só na temporada de 2024.

Em um confronto de mais de duas horas e trinta minutos de duração, Bia foi superada, de virada, pelo placar de 2 a 1 (2/6, 6/4 e 6/3). A brasileira teve um ótimo início do jogo, mas viu Pavlyuchenkova crescer a partir do segundo set. Com uma postura muito agressiva, a russa dominou o volume da partida e sacramentou sua virada na parcial final. Haddad não conseguiu repetir a campanha do Indian Wells de 2021, quando chegou até as oitavas de final. Na ocasião, ela caiu diante da estoniana Anett Kontaveit.

Dessa forma, com a eliminação na chave de simples, Bia Haddad segue no torneio nas duplas, ao lado da estadunidense Taylor Townsend. Elas estão nas oitavas e irão enfrentar as japonesas Eri Hozumi e Makoto Ninomiya. O duelo ocorrerá ainda nesta segunda-feira (11), às 19h10, no horário de Brasília-DF.