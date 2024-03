Bia Haddad e Luisa Stefani avançam às quartas de Indian Wells

Duas brasileiras avançaram às quartas de final do torneio de duplas femininas de Indian Wells. Luisa Stefani, jogando ao lado da holandesa Demi Schuurs, e Bia Haddad Maia, com a estadunidense Taylor Townsend, venceram suas respectivas adversárias na noite desta segunda-feira (11), e se garantiram no top-8 do torneio. Por outro lado, Marcelo Melo e o alemão Alexander Zverev perderam e foram eliminados.

A primeira a entrar em ação foi Bia Haddad Maia, que forma a sétima parceria mais bem ranqueada do torneio ao lado de Taylor Townsend. As duas enfrentaram as japonesas Eri Hozumi/Makoto Ninomiya e venceram por 2 sets a 1 (7/6 [3], 4/6 e 10-7, após 1h53min de partida. Na próxima fase, enfrentarão a australiana Storm Hunter e a tcheca Katerina Siniakova, cabeças de chave número seis.

Já Luisa Stefani e Demi Schuurs, cabeças de chave número seis, precisaram de apenas dois sets para superar a norueguesa Ulrikke Eikeri e a chinesa Hanyu Guo. A dupla brasileiro-holandesa superou as adversárias em 6/2 e 6/4, em apenas 1h20min. Garantidas nas quartas de final, elas enfrentarão a parceria formada pela taiwanesa Su-Wei Hsieh e a belga Elise Mertens, principais favoritas do torneio.