Bauru x Sesi Franca - NBB: onde assistir o confronto ao vivo

Em partida válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB), Bauru Basket e Sesi Franca se enfrentam pela temporada regular do torneio. O confronto ocorrerá nesta terça-feira (12), às 19h30, no Ginásio Panela de Pressão, localizado na cidade de Bauru-SP. Além disso, o duelo terá transmissão dos canais no YouTube do NBB e Jumper Brasil e do NBB BasquetPass.

Com uma campanha bastante regular, o Bauru é o atual quinto colocado da liga nacional. Em 29 rodadas disputadas, o time paulista possui 19 vitórias e 10 derrotas. Além disso, o Dragão vive uma ótima fase e vem de três triunfos consecutivos contra Minas, União Corinthians e Caxias do Sul, respectivamente. No último duelo, destaque para a atuação do veterano Alex Garcia, de 44 anos de idade, que anotou 20 pontos sete assistências e cinco rebotes.

Já o Sesi Franca, é o atual vice-líder do NBB, em uma campanha de 22 vitórias e apenas quatro derrotas na competição. No entanto, a equipe francana obteve resultados negativos em outro torneio. Após dois revés consecutivos no Ginásio Pedrocão, Franca foi eliminado na fase de quartas de final da Basketball Champions League (BCLA), caindo diante do uruguaio Hebraica Macabi. Os paulistas são os atuais vencedores do campeonato, quando bateram o Flamengo na decisão do ano passado.