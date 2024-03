Fluminense ganha do Praia no tiebreak pela Superliga Feminina

O Fluminense voltou a vencer na Superliga Feminina de vôlei. A equipe carioca estava há um mês sem vencer na competição, mas derrotou o Dentil Praia Clube neste sábado (10). A equipe comandada por Guilherme Schmitz ganhou o jogo por 3 a 2, com parciais de 28/26, 19/25, 25/20, 15/25 e 15/10. Com o resultado, o time precisa de apenas mais um ponto para confirmar a vaga nos playoffs da Superliga.

As duas equipes oscilaram bastante durante a partida. O Fluminense ganhou o primeiro e o terceiro sets, enquanto o Praia ficou com o segundo e o quarto. Destaque para as ponteiras estrangeiras das duas equipes que comandara os ataques do jogo: a sérvia Uzelac pelo Flu e a russa Kuznetsova pelo Praia, assim como a oposta Ariane que fez uma grande partida para o tricolor das Laranjeiras. No tiebreak, o Praia saiu na frente e abriu 4 a 1 no placar. Mas o Fluminense conseguiu uma virada para ganhar a parcial por 15 a 10.

Uzelac foi a maior pontuadora da partida com 27 pontos, enquanto Ariane fez 25. A oposta tricolor foi eleita a melhor atleta do jogo e ganhou o Troféu Viva Vôlei. "Fico feliz de ter contribuído com a equipe. É um trabalho diário. Nós temos feito bons jogos e conseguindo bons resultados. Então a gente só acreditou no nosso potencial, porque sabemos que a gente pode vencer essas grandes equipes", afirmou a craque do jogo.