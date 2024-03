Caio Bonfim e Vivi Lyra dominam Sul-Americano em Pernambuco

Os brasileiros Caio Bonfim e Viviane Lyra confirmaram seus favoritismos e conquistaram a medalha de ouro em suas respectivas provas no Sul-Americano de marcha atlética, disputado na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), na manhã deste domingo (10). Caio triunfou na prova dos 20km, enquanto Vivi venceu a disputa dos 35km. O Brasil ainda levou o título dos 35km masculino, com Diego Lima.

Tanto Caio quanto Vivi foram soberanos em suas disputas, dominando as provas do início ao fim. Caio faturou o ouro com 1h22min49s, quase três minutos a frente do segundo colocado, que foi o também brasileiro Matheus Correa, com 1h25min44s. O bronze ficou com o colombiano Mateo Romero, com 1h26min10s. Outros brasileiros na prova, Max Batista foi o quarto, com 1h27min07s, enquanto Lucas Mazzo não completou.

Este foi o terceiro título sul-americano de Caio Bonfim nos 20km, depois de triunfos em 2012 e em 2020. Nesta edição, o brasileiro ficou acima do recorde nacional que ele próprio estabeleceu há exata uma semana, quando faturou o bronze no fortíssimo Grande Prêmio Chinês de Marcha Atlética, em Taicang, com 1h17min44s. Medalhista de bronze no Mundial do ano passado, ele já tem índice olímpico para Paris-2024.