Bruna Takahashi e Vitor Ishiy avançam no Smash de Singapura

Vitória do Brasil! Na disputa de duplas mistas do Smash de Singapura de tênis de mesa, os brasileiros Bruna Takahashi e Vitor Ishiy venceram a partida de estreia e se classificaram às oitavas de final da competição. Bruna também estreou na chave feminina, mas acabou eliminada logo na primeira rodada.

Em confronto válido pelos 16 avos de final, os brasileiros derrotaram Manika Batra e Sathiyan Gnanasekaran, ambos da Índia, pelo placar de 3 a 2 (11/8, 9/11, 7/11, 11/9 e 11/8). Agora, Bruna e Vitor irão enfrentar os japoneses Hina Hayata e Tomokazu Harimoto, dupla ranqueada como segunda melhor do mundo. O duelo ainda não possui data e horário definidos.

Participação de outros atletas do Brasil

Após a vitória ao lado de Ishiy, Bruna Takahashi abriu sua participação na chave individual feminina. Ela foi superada pela romena Elizabeta Samara (33ª no ranking da WTT) por 3 a 1 (10/12, 11/8, 11/7 e 11/8) e acabou eliminada logo na primeira rodada. Além disso, a brasileira também competirá no torneio de duplas femininas. Ela jogará com sua irmã Giulia Takahashi, de apenas 18 anos de idade. Pelos 16 avos de final, as atletas do Brasil estrearão contra as francesas Camille Lutz e Prithika Pavade. A partida ocorrerá nesta segunda-feira (11), às 9h20, no horário de Brasília-DF.