Yuri Guimarães conquista 6º lugar na Copa do Mundo de Baku

O Brasil disputou sua primeira final na etapa de Baku da Copa do Mundo de ginástica artística por aparelhos. Na decisão do solo masculino, Yuri Guimarães entrou em ação neste sábado (9) para representar o país na capital do Azerbaijão. Nory, Julia e Andreza disputam medalhas no domingo (10).

Assim como na classificatórias, Yuri Guimarães apresentou uma série com um grau de dificuldade de 5,9. Diferentemente do que aconteceu na primeira fase, o jovem brasileiro teve uma nota de execução de 8,000 e somou 13,900. Com isso, acabou fechando com a sexta colocação.

A medalha de ouro do solo masculino em Baku ficou com o bielorusso Yahor Sharamkou, que executou uma série para 14,933. Em seguida ficou o japonês Kazuki Minami, atual vice-campeão mundial do solo, somando 14,666. Completando o pódio veio o filipino Carlos Yulo, com 14,366.