Viviane Pereira para nas oitavas do Pré-Olímpico

O Brasil sofreu sua segunda derrota no Pré-Olímpico Mundial de boxe, em Busto Arsizio, na Itália. Viviane Pereira perdeu para britânica Chantelle Reid pelo placar de 5 a 0, neste sábado (09), e se despediu do torneio classificatório na categoria até 75kg. Bolinha e Shuga ainda seguem vivos na competição.

Viviane venceu o último duelo numa luta bastante acirrada contra filipina Hergie Bacyadan e conseguiu passar para as oitavas de final. Mas, nesta manhã, não teve um desempenho tão bom ao enfrentar a boxeadora Chantelle Reid, que desde o início do embate encaixou bem os ritmos e golpes. Durante o primeiro round, a britânica teve mais intensidade, usou da maior envergadura para acertar os golpes e conseguiu fechar num placar parcial de 5-0. Vivi tentou reagir na segunda rodada, mas Chantelle foi para a luta e levou a vitória novamente por 5 a 0. No round final, a brasileira precisaria dar um nocaute, mas seguiu sem encaixar golpes e viu a britânica ditar o ritmo do duelo, e o placar final ficou em 5-0.

Assim, Viviane Pereira se despediu do Pré-Olímpico de Busto Arsizio. Apesar disso, a boxeadora ainda tem chances de garantir classificação em Paris-2024. Ela poderá disputar o segundo Pré-Olímpico Mundial de boxe, que acontecerá em Bangcoc, na Tailândia, que inicia no dia 23 de maio.