Thiago Wild e Luisa Stefani avançam em Indian Wells

Além da vitória de Bia Haddad, a madrugada deste sábado (9) contou com mais dois triunfos de brasileiros em Indian Wells e o Brasil terminou o dia com 100%. Na chave simples masculina, Thiago Wild bateu russo e avançou para a terceira rodada. Já nas disputas de duplas femininas, Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs venceram romena e croata na estreia.

Embalado na temporada após boa campanha no Rio Open, Thiago Wild não deu chances para o russo Karen Khachanov no primeiro set. Com duas quebras, o brasileiro número 65 da ATP abriu 1 a 0 com 6/1. Em seguida, Khachanov equilibrou o duelo na segunda parcial, mas Wild foi cirúrgico e conseguiu um break point no fim para fechar com 7/5.

Formando uma parceria vencedora do WTA 1000 de Doha, Luisa Stefani e Demi Schuurs não encontraram muitos problemas para vencer a romena Sorana Cîrstea e a croata Donna Veki?. Cabeças de chave número 6, a brasileira e a holandesa abriram 1 a 0 com 6/2 e fecharam a partida em seguida aplicando um 6/4.