Thiago Monteiro para na semifinal em Santa Cruz de la Sierra

Thiago Monteiro terminou sua campanha no Challenger de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, neste sábado (9). O tenista, que busca voltar ao top-100 do ranking da ATP, parou na semifinal do torneio. Com o resultado, o brasileiro ganha cinco posições na lista, e deve ir para a 108ª colocação na próxima atualização do ranking de simples.

Thiago Monteiro teve jornada dupla neste sábado, jogando duas partidas do Challenger de Santa Cruz. Por conta das condições climáticas na cidade boliviana, a partida das quartas de final entre o cearense e Pedro Sakamoto passou para hoje. No duelo, Thiago foi dominante, principalmente no primeiro set, ganhando a partida por 2 a 0 (6/1 e 6/4).

Em seguida, Thiago Monteiro entrou em quadra contra o argentino Camilo Ugo Carabelli. Ele conseguiu uma quebra no início do jogo, abrindo 3 a 1 no primeiro set, quando a chuva interrompeu o jogo. Mas logo a partida foi retomada, com mais uma quebra para cada lado e Carabelli ganhando a parcial por 6/4. No segundo set, novamente o argentino saiu na frente, abrindo 4 a 2 no placar, mas Thiago Monteiro conseguiu o empate. Mas na reta final do set, Carabelli conseguiu outro break point para vencer por 7/5 e encerrar a partida.