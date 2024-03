Sodiê/Mesquita supera Bax/Catantuva e leva a primeira na LBF

No jogo isolado da rodada da Liga de Basquete Feminino, o Sodiê/Mesquita fez prevalecer o mando de quadra para vencer o Bax/Catanduva. Assim, a vitória por 87 a 50 foi a primeira da equipe carioca no campeonato e recupera-se das duas derrotas anteriores. Por outro lado, o time do interior paulista ainda não venceu em duas partidas que entrou em quadra.

Apesar da LBF 2024 estar em seu início, as equipes envolvidas não podem perder oportunidades de pontuar e se posicionar bem na tabela. Desse modo, o Mesquita, que estreou com derrota em casa para o Araraquara e fora contra o Sampaio Basquete, redimiu-se neste sábado (9). Jogando diante de seu torcedor na Arena Sodiê, o time da Baixada Fluminense foi superior ao Catanduva desde o princípio da partida.

Inicialmente, o Mesquita assumiu a frente no placar e já abriu larga vantagem no primeiro quarto, com um 29 a 11. Em seguida, manteve a consistência defensiva e não aliviou no volume de ataques, ampliando com 24 a 11 na segunda parcial. Desse modo, com metade do terceiro quarto, a vantagem já era maior do que 30 pontos.