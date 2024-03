Sesi Franca perde em casa e é eliminado na BCLA

Na volta do intervalo, o Sesi Franca conseguiu deslanchar no placar, abrindo 12 pontos de diferença. Mas a equipe uruguaia correu atrás do prejuízo e assumiu a liderança faltando sete minutos para o fim da partida. O time brasileiro não conseguiu reverter a situação e perdeu a partida por cinco pontos.

Números da partida

O armador Luciano Parodi comandou a vitória do Hebraica Macabi. Ele foi o cestinha da partida e ainda teve um duplo-duplo, com 26 pontos e 10 assistências. Do lado do Sesi Franca, o armador Charles Hinkle foi o maior pontuador da equipe, com 23 pontos, seguido por Santiago Scala, com 22.

O vencedor do jogo se junta ao Flamengo no final four da BCLA, que acontece em abril em local a ser definido. Halcones de Xalapa, do México e Nacional, do Uruguai, definem a terceira vaga na semifinal, enquanto o argentino Quimsa e o Real Estelí, da Nicarágua, fazem o último jogo das quartas de final. Nacional e Quimsa lideram a série melhor de três jogos por 1 a 0.