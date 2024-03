Sada Cruzeiro x Guarulhos - final Copa Brasil: onde assistir

Chegou a hora da decisão! Neste domingo (10), acontece a grande final da Copa Brasil de vôlei masculino. Podemos ter um octacampeonato para o Sada Cruzeiro ou um título inédito do Vedacit Guarulhos. As duas equipes entram na quadra da Arena Multiuso de São José-SC às 19h. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV.

O Sada Cruzeiro é o maior campeão da história da Copa Brasil de vôlei masculino, com sete títulos. O time tem dominado o cenário do voleibol nacional nos últimos anos e chega então com status de favorito para a final. Atual líder da Superliga Masculina, a equipe mineira passou pelo Sesi Bauru na semifinal, com uma vitória tranquila por 3 a 0, em grande atuação coletiva do time.

Vale destacar que o Sada Cruzeiro já jogou sete finais da Copa Brasil e nunca perdeu quando chegou na decisão. Quem tentará quebrar esse tabu é o Vedacit Guarulhos. Campeão paulista nessa temporada, a equipe comanda por Nery Tambeiro nunca foi campeã da Copa Brasil, com o quarto lugar de 2022 sendo o melhor resultado do projeto. Na semifinal, Guarulhos saiu perdendo por 2 a 0, mas ganhou de virada do Vôlei Renata para ficar com a vaga na final.