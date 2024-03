Sada Cruzeiro vence Sesi por 3 a 0 e vai à final da Copa Brasil

Pela oitava vez, o Sada Cruzeiro está na final da Copa Brasil de vôlei masculino. Maior campeão da competição, o time mineiro dominou a semifinal contra o Sesi Bauru neste sábado (9). O time comandado por Felipe Ferraz ganhou por 3 a 0, com parciais de 25/16, 25/19 e 25/21. O Cabuloso irá enfrentar o Vedacit Guarulhos, que derrotou o Vôlei Renata na outra semifinal.

O Sada Cruzeiro teve uma grande atuação coletiva para derrotar o Sesi Bauru em três sets. A equipe se defendeu muito bem e soube usar os contra-ataques para abrir vantagem na partida. O time paulista não conseguiu encaixar o seu saque, além de não conseguir bloquear com efetividade. Além disso, o Sesi dependia de bons ataques do oposto Darlan para poder pontuar. Do outro lado da quadra, o Sada Cruzeiro mostrou muito volume de jogo para vencer o jogo em três sets. Viva Vôlei O ponteiro Rodriguinho foi eleito o melhor jogador da partida e ganhou o Troféu Viva Vôlei. "Sabíamos que poderia ser um jogo complicado, sabemos que o Sesi tem atletas jovens, mas com muito potencial, como o Darlan e o Bergmann e quando o saque deles entra é difícil. Mas o time se juntou, sabendo de todas as dificuldades e hoje a gente conseguiu cumprir esse papel de jogar todo mundo junto", analisou o atleta do Sada Cruzeiro.