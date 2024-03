Murilo Nascimento retorna ao halterofilismo no Meeting de Curitiba

"Vieram lesões e, junto com elas, pensamentos diferentes na mente. Pensei em parar e liguei para a Márcia, que falou que não iria me deixar desistir de jeito nenhum. Vieram me buscar em casa e estou por aqui. Agora, digo que quero ser igual a ela, só parar de competir quando a barra parar de subir do meu peito", afirmou Murilo.

A halterofilista, que também competiu no Meeting e venceu a prova da categoria acima de 86 kg com levantamento de 105 kg, logo que viu Murilo percebeu a joia: "A estrutura física e a idade dele me fizeram ver um grande potencial. Temos poucos atletas que começam jovens e isso precisa ser cada vez mais incentivado com ações como a Semana de Treinamento do CPB."

Outras competições do Meeting

O Meeting reuniu 315 atletas em disputas de atletismo, natação, halterofilismo e tiro esportivo. Foram 173 nas provas de atletismo e 14 nas de halterofilismo, ambas na Universidade Federal do Paraná. As provas de natação receberam 119 competidores no Clube Curitibano, enquanto as disputas de tiro esportivo, com nove atletas, aconteceram no Clube Santa Mônica.

Dessa forma, outro destaque do Meeting em Curitiba foi a carioca Julyana Cristina da Silva, medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio no lançamento de disco da classe F57 (atletas que competem sentados). No Paraná, ela marcou 25,07m no lançamento de disco e 9,62m no arremesso de peso. Assim, os resultados seriam o 13º e 10º do Mundo, considerando o ranking de 2023.

Por fim, na natação, a catarinense radicada no Rio Grande do Sul Larissa Rodrigues, de 19 anos, comemorou seu resultado na prova dos 100m livre da classe S3 (comprometimento físico-motor), que ela passou a treinar neste ano. A atleta completou o percurso em 2min18s90, o que teria sido o nono tempo do ranking mundial em 2023.