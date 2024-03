Martine e Kahena estão em 5º lugar no Mundial da 49er FX

Martine Grael e Kahena Kunze tiveram um dia abaixo no Campeonato Mundial da 49er FX. No penúltimo dia de regatas em Lanzarote, na Espanha, as bicampeãs olímpicas saíram da terceira posição e agora ocupam o quinto lugar da flotilha de ouro. No masculino, Gustavo Abdulklech e Nicolas Bernal estão no top-60.

O sábado não começou bem para Martine e Kahena. A dupla brasileira acabou desclassificada na primeira regata do dia após uma largada antecipada. Elas se recuperaram na corrida seguinte chegando em 7º lugar, mas encerraram com um 12º lugar. A programação do Mundial da 49er Fx prevê mais três regatas para o domingo (10).

Com seis regatas disputadas na flotilha de ouro, Martine e Kahena têm 96 pontos perdidos na quinta colocação. Vale lembrar que as embarcações carregam os resultados da primeira fase. A liderança está com as holandesas Odile van Aanholt e Annette Duetz com 44 pontos perdidos. As suecas Vilma Bobeck e Rebecca Netzler estão em segundo com 69, enquanto as italianas Jana Germani e Giorgia Bertuzzi somam 89 na terceira posição.