Guarulhos bate Campinas de virada na semifinal da Copa do Brasil

Primeiramente, em um terceiro set no qual se manteve equilibrado até os momentos finais, quando o time guarulhense abriu a margem suficiente para fechar com tranquilidade. Em todos os sets, pelo menos um rally com muitos ataques ocorreu e no quarto não foi diferente. Logo após um placar apertado, Guarulhos empatou a partida com um erro de saque adversário. Por fim, uma virada clássica de um time que vem embalado dos dois últimos sets, contra outro que esforçou-se até o último ponto. Agora, Guarulhos espera o vencedor de Cruzeiro e Bauru. Fala, Franco! Oposto Franco, do Vedacit Vôlei Guarulhos, foi o maior pontuador da semifinal contra o Vôlei Renata Campinas. Ele marcou 29 pontos neste sábado (9) e comemorou a classificação à final: "Bom, se tivesse uma palavra para resumir essa vitória seria superação. O time se entregou demais, na preparação, indo para Minas jogar no dia 6, na volta em que chegamos em cima para treinar. No primeiro set, abrimos uma vantagem, tomamos a virada, foi difícil. O time deles abriu 2 a 0, mas o nosso time não parou de lutar. É uma característica do nosso time, a gente não para, enquanto temos chance, vamos até o final. Tiramos força da onde não tinha, todo mundo se doou mais do que podia e estamos na final que era muito importante para nós. Esse time merece, estou muito feliz por ter voltado a tempo e ter ajudado a chegar na final".