Etapa de Peniche muda de local e prevê retorno neste domingo

A Etapa de Peniche do Circuito Mundial de Surfe (WSL) teve seu terceiro dia de call off neste sábado (9). A praia portuguesa conhecida pelo supertubos vem sofrendo com ventos muito fortes de sudoeste que tornam a programação do evento completamente insegura para surfar.

Para o domingo (10), a organização do evento decidiu mudar o local de provas para a praia do Molhe Leste. Isto porque, mesmo com as condições melhorando, a previsão prevê ventos ligeiramente mais fracos, mudando para a direção noroeste e o swell enorme começará a diminuir um pouco. Por isso, abriu-se a janela para mudança.

"Decidimos mudar o evento para Molhe Leste neste domingo", disse Renato Hickel, diretor de competição da WSL. "Este será o local de apoio do evento com as melhores condições contestáveis ??para o tamanho do swell e direção do vento naquele dia", completou.