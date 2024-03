Chuva cancela semifinais do Pro Tour de Dubai neste sábado

A chuva atrapalhou os planos dos skatistas no Pro Tour de Skate de Dubai, nos Emirados Árabes. Programadas para este sábado (9), as semifinais do street masculino e feminino tiveram que ser canceladas por conta da pista molhada. A organização informou que o evento vai retornar neste domingo (10).

A World Skate ainda não divulgou como ficará a programação deste domingo e nem se vai ocorrer alterações no formato da competição. Com o penúltimo dia de competição adiado, restam dúvidas de como a organização vai fazer para encaixar as duas fases de ambos os naipes no mesmo dia. O Pro Tour de Skate de Dubai encerra a primeira janela de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O Brasil conta com um representante na semifinal de cada naipe da competição. No street feminino, a medalhista olímpica Rayssa Leal conquistou a vaga fazendo 76.45 pontos, a segunda melhor nota das quartas de final. Marina Gabriela também esteve na fase, mas não conseguiu avançar.