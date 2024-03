Brasileiros chegam até a repescagem no segundo dia na Áustria

Duelos masculinos

Guilherme Schmidt foi quem estreou nos tatames nesta madrugada contra o japonês Kaito Amano. O brasileiro conseguiu virar o placar nas punições (3-2) e avançou para as oitavas de final. Mas, foi derrotado ao enfrentar o judoca Bernd Fasching, e não conseguiu passar para as quartas de final.

O último judoca do Brasil foi o Daniel Cargnin que venceu o primeiro duelo contra o Karimov por ippon. Na segunda luta do dia, contra o Ioan Dzitac, o brasileiro iniciou com vantagem, mas acabou levando um contra-golpe do belgo e a arbitragem deu waza-ari no golden score. Com isso, Daniel se despede do Grand Prix.

Competições femininas

A brasileira Ellen Froner, abriu as competições femininas desse segundo dia do Grand Prix na Áustria. A judoca do Brasil, foi vitoriosa nas punições (3-1) e derrotou a croata Jovana Cakarevic. Mas, caiu nas oitavas ao enfrentar a austríaca Michaela Polleres, que fez uma Waza-ari no golden score.

Ketleyn Quadros bateu Hannah Martin por waza-ari no golden score e passou para as oitavas de final. Ao enfrentar a francesa Gaegane Debert, não conseguiu avançar para as quartas de final.